هل هناك إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل مصر .. الصحة تجيب

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أشادت بالموقف المصري فى التعامل مع أزمة الموطن الأجنبي الحامل لفيروس كورونا.





وتابع مجاهد خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"وزارة الصحة تتعامل بشفافية مع كل المواقف لطمئنة الناس، موضحا:"لو عندنا حالات مصابة هنقول ليس فى الامر مشكلة".





وأشار متحدث وزارة الصحة إلى أن مصر من أوائل الدولة على مستوى العالم التى إتخذت الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا:"لدينا أجهزة كاشفة للمرض لسرعة مواجهتها وإتخاذ اللازم".





ولفت إلى ان الوزارة تنظم برنامج إلكتروني لفحص كل القادمين من الدول الموبوئة، معقبا:"لايوجد حالات أخرى مشتبه فى إصابتها بفيورس كورونا فى مصر حتى الآن".





وأضاف متحدث الصحة:"بيانات جميع المرضي سرية ولها خصوصيتها وفقا لبروتكول منظمة الصحة العالمية".



