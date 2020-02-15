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أخبار العالم

البحرين تحظر دخول الأجانب إلى أراضيها.. اعرف السبب

السبت 15/فبراير/2020 - 08:57 م
وزارة الخارجية البحرينية
وزارة الخارجية البحرينية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية على "تويتر" حظر دخول الزوار الأجانب، الذين تواجدوا بالصين خلال الـ14 يومًا السابقة لتاريخ الوصول إلى البحرين، في إطار التعامل مع فيروس كورونا.

وشدّدت الوزارة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والطبية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية للبحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين الأجانب القادمين إلى البحرين من الصين.

وأكدت الوزارة على تجنب السفر إلى الصين، نظرًا لانتشار فيروس كورونا، حتى إشعار آخر.

ونُشرت الخميس - ولأول مرة - مجموعة صور مفصلة ومتكاملة لفيروس كورونا المستجد، الذي يعتبر أخطر وباء على البشر في العالم في هذه الأيام، حيث أصاب عشرات آلاف الأشخاص في الصين وخارجها، كما أدى لمقتل المئات.

ونشر "المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية" الصور المجهرية للفيروس. وقد تم التقاط هذه الصور يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المعهد إنه استخدم المجاهر الإلكترونية وحزمة من الطاقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات في منتهى الصغر، بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام المجهر العادي. وقد تم تلوين صور الفيروس لتسهيل عرضه.

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