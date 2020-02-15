وزيرة الصحة تكشف استعدادات مصر لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر مستعدة لأي ظهور حالات كورونا بوجود مستشفى يَسع لـ 800 شخص ومُجهّز على مستوى عالٍ وكامل.





وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن المستشفى مُجهز بالكامل من جميع المعامل والأشعة وأجهزة تنفس صناعي ومعامل على أعلى مستوى تحسبًا لأي حدث طارئ في الدولة.





وتابعت وزيرة الصحة، أن مطار القاهرة من أحد 3 مطارات استجابت لتعليمات منظمة الصحة العالمية الخاصة للإجراءات الاحترازية لـ فيروس كورونا.





وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن هناك سيطرة على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية المصرية وهناك إجراءات طبية مشددة للتعامل مع أي حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس.





وأشارت إلى أن ما تقوم به وزارة الصحة من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا واجب وطني وهناك ترصد واضح بالطب الوقائي بالوزارة.



