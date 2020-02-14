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عاجل.. الصحة تحذر أولياء الأمور من إعطاء أطفالهم "ماسكات"

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:36 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه لا داعي لإعطاء الأطفال ماسكات وهم ذاهبون إلى المدرسة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الماسك يستخدم فى حالة مخالطة المريض فقط وليس الا.

وتابعت وزيرة الصحة، أن الأطفال يستخدمون الماسكات بطريقة خاطئة وان ذلك الاستخدام الخاطئ قد يؤدي الى تعرضهم الى أضرار خطيرة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنه من الأفضل ان يتعرض الأطفال للهواء النقي والتغذية السليمة، مضيفة أن من يشعر فيهم بحالات اصابة بالانفلونزا يستريح بالمنزل حتي يكون بصحة جيدة.

وأشارت إلى أنه، لا يوجد أي توصية بتعطيل المدارس في مصر أو ارتداء ماسكات في المدارس وأنه عندما توجد أي مستجدات سيتم ابلاغ الراي العام بها، قائلة "احنا دولة شفافة جدا".
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