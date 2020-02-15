مرتضى منصور: تيشيرت صور السيسي لم يدخل قطر عن طريق اللاعبين

هنّأ الإعلامى أحمد موسى، نادى الزمالك وجمهوره ومجلس إدارته بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.





وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية وكانوا الأفضل على مدار شوطى اللقاء، مردفًا: "كان بإمكان الزمالك الفوز بـ 6 أهداف ولكنه النحس و3 كفاية عليهم.





من جانبه قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك: "لاعبو الزمالك كانوا يلعبون باسم مصر فى دويلة قطر، لافتاً إلى أنه حذّر لاعبي الزمالك من التسوّق داخل قطر.





وداعب أحمد موسى مرتضى منصور، قائلاً: "جهّز نفسك للهزيمة من الأهلى يوم الخميس، ليرد رئيس الزمالك: "هنكسب باذن الله".





ووجه الإعلامي أحمد موسى رسالة لرئيس الزمالك مازحًا: "انسى الفوز يا سيادة المستشار.. الأهلى حكاية وأن شاء الله بطل السوبر".





وعن صورة الرئيس السيسى التى ظهرت على صدور اللاعبين قبل النزول لأرض الملعب، قال مرتضى منصور: "تم نقل هذه الصور عن طريق صديق ولم ترسل مع اللاعبين لم يستطع أحد من دويلة قطر الاعتداء على اللاعبين لأنهم سيحرمون من استضافة كأس العالم 2022، لذلك احترامهم كان احترام المجبر وليس احترام المحب.





يذكر أن فريق الزمالك تغلب على الترجي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار كأس السوبر الأفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة فى عيد الحب.





تقدم يوسف أوباما للزمالك بهدف أول فى الدقيقة الأولى و50 ثانية ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.