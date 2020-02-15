AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرنسا | اعتقال ناشر الفيديو الجنسي لمرشح ماكرون لمنصب عمدة باريس

السبت 15/فبراير/2020 - 09:29 م
الفنان الروسي بيوتر
الفنان الروسي بيوتر بافلينسكي
Advertisements
رحيم يسري
احتجزت السلطات الفرنسية الفنان والمعارض الروسي  بيوتر بافلينسكي، الذي يزعم أنه بث مقاطع الفيديو الجنسي المتورط فيها بنيامين جريفو مرشح ماكرون لمنصب عمدة باريس.

وفقا لصحيفة "لوفيجارو" فإن الروسي بافلينسكي محتجز لدى الشرطة كجزء من التحقيق في أعمال العنف المتعمد باستخدام سلاح، التي ارتكبت في ليلة 31 ديسمبر 2019 حتى 1 يناير 2020.

وتشير وسائل إعلام فرنسية إلى أن التحقيق ليس له علاقة بفيديو "الفضيحة الجنسية" الذي تسبب في انسحاب جريفو من سباق الترشح لمنصب عمدة باريس.

وتقول الصحيفة إن المعارض الروسي متورط في شجار وأعمال عنف وقعت في ذلك التاريخ، وقام بطعن اثنين من الأشخاص بسكين.

وكان  بافلينسكينشر الفيديو والرسائل خلال مقابلة مع صحيفة "ليبيراسيون" قائلا إنه أراد "التنديد بنفاق" جريفة الذي يستند بشكل مستمرّ إلى القيم العائلية لكنه يفعل عكس ذلك، على حد قوله.

وتسبب مقطع فيديو له طابع جنسي انتشر بعد حملة قادها الفنان الروسي في انسحاب المرشح المقرب من الرئيس الفرنسي بعد "هجمات دنيئة" حسبما وصف جريفو ما يتعرض له.

ويعد الفنان الروسي هو صاحب الحملة التي أطاحت في النهاية بمرشح الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" ما وضع حزب ماكرون في مأزق لاختيار مرشح جديد بعد الفضيحة التي اهتزت لها الأوساط الفرنسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو | قصر الإليزيه يشهد المصافحة الأولى بين بوتين ورئيس أوكرانيا

رد إيران على طلبات ماكرون بالإفراج فورا عن فرنسيين معتقلين

موقف غريب.. الرئيس بوتين يصطحب 6 حراس أثناء ذهابه للمرحاض بقمة باريس

العراق.. لماذا فشل البرلمان في التصويت على قانون الانتخابات؟

مقتل شخص في حادث طعن بفرنسا.. والشرطة تقتل المهاجم

محاولات لاقتحام مسرح في فرنسا أثناء تواجد ماكرون بداخله.. فيديو

ترشيحاتنا

اضرب يا بدري.. كيف استقبل جمهور الأهلي رسالة عبدالله جمعة؟

وسم الأتراك يدنسون الحرم المكي يحقق مشاهدات فاقت 58 مليونا

تراجع كبير.. أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم

الصحة توضح لماذا أخفت جنسية حامل فيروس كورونا في مصر.. فيديو

الداخلية تكشف تفاصيل سرقة أموال مؤسسة خيرية في القاهرة

شاهد.. أستاذ جامعي فى جامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلبة المستجدين.. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

إم جي تطرح mg rx8 الأسطورة لتنافس باجيرو وتويوتا فورتشنر.. سعر ومواصفات

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور