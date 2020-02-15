فرنسا | اعتقال ناشر الفيديو الجنسي لمرشح ماكرون لمنصب عمدة باريس

احتجزت السلطات الفرنسية الفنان والمعارض الروسي بيوتر بافلينسكي، الذي يزعم أنه بث مقاطع الفيديو الجنسي المتورط فيها بنيامين جريفو مرشح ماكرون لمنصب عمدة باريس.





وفقا لصحيفة "لوفيجارو" فإن الروسي بافلينسكي محتجز لدى الشرطة كجزء من التحقيق في أعمال العنف المتعمد باستخدام سلاح، التي ارتكبت في ليلة 31 ديسمبر 2019 حتى 1 يناير 2020.





وتشير وسائل إعلام فرنسية إلى أن التحقيق ليس له علاقة بفيديو "الفضيحة الجنسية" الذي تسبب في انسحاب جريفو من سباق الترشح لمنصب عمدة باريس.





وتقول الصحيفة إن المعارض الروسي متورط في شجار وأعمال عنف وقعت في ذلك التاريخ، وقام بطعن اثنين من الأشخاص بسكين.





وكان بافلينسكينشر الفيديو والرسائل خلال مقابلة مع صحيفة "ليبيراسيون" قائلا إنه أراد "التنديد بنفاق" جريفة الذي يستند بشكل مستمرّ إلى القيم العائلية لكنه يفعل عكس ذلك، على حد قوله.





وتسبب مقطع فيديو له طابع جنسي انتشر بعد حملة قادها الفنان الروسي في انسحاب المرشح المقرب من الرئيس الفرنسي بعد "هجمات دنيئة" حسبما وصف جريفو ما يتعرض له.



