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مرتضى منصور يكشف تفاصيل تهديده بالقتل قبل مباراة الزمالك والترجي بالدوحة.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 09:48 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حمزة شعيب
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن «أبو سنيدة» أحد ضباط المخابرات القطرية قام بإرسال رسائل مُسيئة إلى المسئولين في مصر عبر الخطوط التي يمتلكها بعد سرقتها.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه قام بإيقاف خطوط الهاتف التي يمتلكها بعد إرسال تلك الرسائل.

وتابع مرتضى منصور أن «أبو سنيدة» القطري قام بإرسال رسائل إلى خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وتأكد الدرندلي أن خطوط التي ترسل له تلك الرسائل مسروقة وانتبه سريعًا للمخطط القطري.

وكشف رئيس نادي الزمالك أن قطر تريد أن تحدث فتنة في مصر، ويساعدها في عناصر هاربة في قطر وتركيا، كما أرادو أيضًا إحداث وقيعة بين مصر والسعودية عبر إرسال رسائل من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي إلى المسئولين في مصر وأيضا ترسل من هاتفه إلى مسئولين في السعودية.

أكد مرتضى منصور أنه تلقى تهديدات بالقتل له وللفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كاشفًا أن عددًا من الأشخاص تساعد المسئول القطري في تنفيذ ذلك عبر سرقة العقود الخاصة بلاعبي الزمالك من اتحاد الكرة من أجل إحداث فتنة بين لاعبي الزمالك مؤكدا أنه تقدم ببلاغ للنائب العام حول تلك الواقعة كونها قضية تخابر مع الخارج.

وأشار مرتضى منصور إلى أنه اتخذ قرارًا بعدم خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر بعد وصول تلك الرسائل على هاتفه بالقتل قائلاً: «قطر عدو زي إسرائيل».

واستطرد مرتضى منصور أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي وهاني زادة أعدوا ملفاً حول مباراة السوبر وعرضه على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المغرب وضم الملف تهديدات بالقتل شتائم بحق المسئولين المصريين، وتم استدعاء رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل كتابة تعهد كتابي بحماية حرية وآمن وحياة فريق الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي واضطروا إلى كتابة التعهد.
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