في ضيافته.. التنسيقية تلتقي عبد المنعم سعيد للاستماع لرؤيته في الاستحقاقات الانتخابية

التقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالدكتور عبد المنعم سعيد الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات السياسية التي تعقدها التنسيقية؛ للاستماع إلى كافة الآراء حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة.





رحب الدكتور عبد المنعم بوفد التنسيقية، واستعرض رؤيته للنظام الأمثل للعملية الانتخابية في الاستحقاقات القادمة، ومؤكدا ما تمثله هذه الفرصة في تنمية الحياة السياسية في مصر، من خلال تقوية دور الأحزاب وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع المصري.



