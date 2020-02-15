مجدي عبدالعاطي: الخروج من كأس مصر صفحة وانطوت.. وأتوقع النجاح لـ الصباحي.. فيديو

"كأس مصر صفحة وانطوت" بهذه الكلمات بدأ مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان حديثه.





وقال عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الخسارة أمام الاتحاد السكندري والخروج من كأس مصر صفحة وانطوت".





وأردف: نسعى للاستمرار في القاهرة وعدم السفر لأسوان، نريد خوض اكثر من ودية هنا وتجربة اللاعبين المنضمين حديثا، فضلا عن أن اول مباراة لنا في الدوري أمام المقاصة هنا في القاهرة، فلماذا نعود لأسوان اذا.





وبسؤاله عن لاعب فريقه المنضم حديثا لزعيم الثغر محمد الصباحي قال: لاعب جيد، سعدت لتألقه مع زعيم الثغر وبالتاكيد حزنت لأن هناك هدفاً سكن شباك فريقي.





وأتم كلماته: أتوقع أن يكون للصباحي دور كبير مع الاتحاد السكندري الفترة المقبلة.