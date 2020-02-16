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أخبار البلد

أسقف المنصورة والأنبا إرميا يشاركان في احتفالات "الدقهلية" بعيدها القومي

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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سامح سلام

شارك صاحبي النيافة الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية.

ترأس الاحتفالية محافظ الدقهلية الدكتور  أيمن مختار وعدد من مسؤولي المحافظة الحاليين والسابقين وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية،  قبل استقبل بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، ونيافة الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، ومجمع كهنة الإيبارشية.

من ناحية أخرى، تراس البابا تواضروس الثاني أمس بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أعمال مؤتمر شباب إيبارشيتي النمسا، وباريس وشمال فرنسا من الخدام.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني المحاضرة الافتتاحية والتي حملت نفس عنوان المؤتمر وتحدث عن الأحرف الثلاثة التي تشير إلى ثلاث كلمات، حيث G= God (الله)، و P= Pray (صلاة)، و S= Service (خدمة)، وهي ثلاث كلمات نحتاجها في الطريق إلى السماء ويجمعها قول بولس الرسول "الإيمان العامل بالمحبة".


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