بوتين عالق في الأسانسير.. شاهد الروس يسخرون من رئيسهم

تخيل ما قد تكون عليه ردة فعلك إذا فتح باب المصعد وفجأة تجد رئيس دولتك أمامك مباشرة وينظر إليك؟.. كانت هذه هي الصاعقة التي نزلت على عدد من المواطنين الروس بعدما وقعوا في شرك حيلة نفذها ناشط روسي.

أثارت صورة "بورتريه" للرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» داخل مصعد فزع وصدمة المواطنين الروس، في حيلة من المدون «باشير دخوف» لإظهار موقف عامة الشعب من الرئيس خلال الـ20 عامًا الماضية.

يظهر مقطع الفيديو الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل ردود أفعال المواطنين الصادمة بمجرد دخولهم المصعد ليجدوا بوتين أمام وجوههم.

يبدأ الفيديو بدخول مواطن عجوز إلى الأسانسير ثم يبدأ بالسخط من هول المفاجأة، ويقول: "لقد جن جنونهم بالفعل" مشيرًا إلى حكومته.

في المقطع التالي تدخل امرأتين ورجل ويبدأون بتفحص الصورة، فتقول إحداهما مشيرة إلى أعين بوتين "أترون؟ هنا وضعت كاميرات التجسس"، ويبدو أنها ليست وحدها فكل من دخل إلى المصعد تفحص الصورة بريبة خشية أن تكون مرفقة بأجهزة تجسس أو تنصت.

توالت المشاهد الساخرة من بعدها، حتى أن امرأة بمجرد رؤيته للصورة خرت راكعة أمامها بسخرية كنوع من التقديس، وهو ما أثار ضحك صديقتها الهستيري، والمضحك كان أحد الأشخاص الذي بمجرد أن رأى الصورة لم يخطٌ خطوة واحدة إلى الأمام وفضل عدم ركوب الأسانسير من الأساس.

وأخيرًا يدخل شاب واعتلته الريبة فلم ينبس ببنت شفة وتفحص الصورة جيدًا ليتأكد من عدم وجود أجهزة تجسس وبدأ سخطه بعدما خرج من المصعد، بينما اعترضت سيدة عجوز من بعده ساخرة: "من وضع هذه هنا!، إنه لكابوس!".

حقق الفيديو شجة واسعة وسخرية على مواقع التواصل، حيث مصل عدد مشاهداته إلى أكثر من 800 ألف مشاهدة.