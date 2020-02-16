AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بوتين عالق في الأسانسير.. شاهد الروس يسخرون من رئيسهم

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:22 ص
بوتين عالق في الأسانسير
بوتين عالق في الأسانسير
Advertisements
عزة عاطف

تخيل ما قد تكون عليه ردة فعلك إذا فتح باب المصعد وفجأة تجد رئيس دولتك أمامك مباشرة وينظر إليك؟.. كانت هذه هي الصاعقة التي نزلت على عدد من المواطنين الروس بعدما وقعوا في شرك حيلة نفذها ناشط روسي.

 

أثارت صورة "بورتريه" للرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» داخل مصعد فزع وصدمة المواطنين الروس، في حيلة من المدون «باشير دخوف»  لإظهار موقف عامة الشعب من الرئيس خلال الـ20 عامًا الماضية.

 

يظهر مقطع الفيديو الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل ردود أفعال المواطنين الصادمة بمجرد دخولهم المصعد ليجدوا بوتين أمام وجوههم.

 

يبدأ الفيديو بدخول مواطن عجوز إلى الأسانسير ثم يبدأ بالسخط من هول المفاجأة، ويقول: "لقد جن جنونهم بالفعل" مشيرًا إلى حكومته.

 

في المقطع التالي تدخل امرأتين ورجل ويبدأون بتفحص الصورة، فتقول إحداهما مشيرة إلى أعين بوتين "أترون؟ هنا وضعت كاميرات التجسس"، ويبدو أنها ليست وحدها فكل من دخل إلى المصعد تفحص الصورة بريبة خشية أن تكون مرفقة بأجهزة تجسس أو تنصت.

 

توالت المشاهد الساخرة من بعدها، حتى أن امرأة بمجرد رؤيته للصورة خرت راكعة أمامها بسخرية كنوع من التقديس، وهو ما أثار ضحك صديقتها الهستيري، والمضحك كان أحد الأشخاص الذي بمجرد أن رأى الصورة لم يخطٌ خطوة واحدة إلى الأمام وفضل عدم ركوب الأسانسير من الأساس.

 

وأخيرًا يدخل شاب واعتلته الريبة فلم ينبس ببنت شفة وتفحص الصورة جيدًا ليتأكد من عدم وجود أجهزة تجسس وبدأ سخطه بعدما خرج من المصعد، بينما اعترضت سيدة عجوز من بعده ساخرة: "من وضع هذه هنا!، إنه لكابوس!".

 

حقق الفيديو شجة واسعة وسخرية على مواقع التواصل، حيث مصل عدد مشاهداته إلى أكثر من 800 ألف مشاهدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بين السما والأرض.. إنقاذ 3 أشخاص علقوا داخل مصعد عقار بمصر الجديدة

شاهد.. الحماية المدنية تنقذ مواطنا احتجز داخل مصعد بالرحاب

طبيب يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ كلب علق في مصعد.. شاهد ما حدث

الرئيس الروسي يغني في حفل خيري ..فيديو

سقط به الأسانسير.. مصرع نائب رئيس حزب الحرية أثناء افتتاحه مقرا في السويس

تعرف على تفاصيل وفاة نائب رئيس حزب الحرية في الأسانسير

ترشيحاتنا

أخبار الفن | اعتزال أيمن بهجت قمر.. ابنة شقيق عادل إمام في أحدث ظهور.. قصة وفاة هيثم أحمد زكي.. ارتباط ابنة أصالة

الكحل والسكر أغربها.. 5 عادات يومية تسبب تجاعيد البشرة

انتحار مذيعة شهيرة داخل شقتها فى لندن.. تفاصيل

كواليس زيارة الخطيب لمران الأهلي

رامي عياش يكشف تفاصيل جديدة حول إصابته بـ السرطان

العثور على جثة ربة منزل بحالة تحلل بكفر الدوار.. ومباحث البحيرة تكثف جهودها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوتين عالق في الأسانسير.. شاهد الروس يسخرون من رئيسهم

سهلة ورخيصة.. سر عمل الفراخ المقرمشة

تخلت عن الأزياء الفخمة.. كيف ظهرت ميجان ماركل بعد انفصالها عن العائلة الملكية؟