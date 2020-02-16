إقلاع 18 رحلة بالون طائر بالأقصر.. فيديو

شهدت سماء مدينة الأقصر السياحية اليوم الأحد إقلاع 18 رحلة بالون طائر تقل على متنها 360 سائحا من دول أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى.

وجرى الإقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمنى مشدد ومرافقة سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبا للطوارئ.





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وقبل أن تبدأ الرحلة يتم تجهيز البالون أمام السائح من فرد المنطاد على الأرض ثم نفخ الهواء البارد بداخله ثم الهواء الساخن، ويصعد السائح الى المنطاد و تقلع الرحلة التى تستغرق من 35 دقيقة إلى 45 دقيقة على حسب الظروف الجوية بالاتصال مع برج المراقبة الجوية بالمطار وهناك أيضا وحدة متكاملة بالاتصال موجودة داخل مطار البالون.