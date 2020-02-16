الشارقة للفنون تعلن برنامج معارضها لربيع 2020

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن برنامجها لربيع 2020، والذي يتضمن مجموعة من المعارض الفردية والجماعية التي تضيء على تجارب مؤثرة في المشهد الفني المعاصر في المنطقة والعالم.





وينطلق برنامج الربيع في 21 مارس 2020، متضمنًا ثلاثة معارض رئيسية، هي: معرض الفنانة زارينا بهيمجي، من تقييم الشيخة حور القاسمي رئيس المؤسسة، والذي يقام في المباني الفنية في ساحة المريجة بقلب الشارقة، ويضم عددًا من أعمال إبداعية وأفلام وصور فوتوغرافية وأعمال تركيبية، أنتجتها على مدى ثلاثة عقود.





ترى مشاريع بهيمجي النور بعد أبحاث مضنية ورحلات ميدانية، وتمثل أفلامها وصورها الفوتوغرافية تكوينات من الضوء والظل والنسيج والصوت، لتثير من خلالها مجموعة من الأسئلة حول كيف نفهم أنفسنا في مختلف الفترات الزمنية؟ والأهم من ذلك، كيف نتناول ونعيد التفكير في زماننا أو الزمن الذي يتجاوز تجربتنا المباشرة؟.





كما يقام معرض الفنان طارق عطوي، من تقييم الشيخة حور القاسمي، في بيت السركال، بمناسبة مرور أكثر من عقد على تعاونه مع مؤسسة الشارقة للفنون والمجتمع المحيط بها، ويركز المعرض على الأشكال الموسيقية التجريبية والابتكارية، ويقدّم فرصًا للجمهور لمعرفة واستكشاف صناعة الآلات الموسيقية والتركيب والتعاون الموسيقي.





يمثل المعرض، الذي تم تطويره على مدار 11 عامًا، ذروة استكشاف الفنان المستمر لأساليب مختلفة في الاستماع والتأليف والأداء.





يتحدى عطوي الأساليب المكرسة للاستماع من خلال ابتكار أساليب لإدراك الصوت، واعتماد الآلات الموسيقية على مشروعه الجماعي «من الداخل»، الذي نشأ منذ سنوات خلال العمل مع مجتمع الصم، واستكشاف كيفية تأثير الصمم على طريقة فهم الأداء السليم، والمسافة بين العلامات، والآلات الموسيقية.





ويشمل البرنامج معرض «الفن في زمن القلق» من تقييم عمر خليف، مدير المقتنيات، ويشارك فيه أكثر من 30 فنانًا معاصرًا لاستكشاف تأثير الأجهزة والتقنيات الحديثة والشبكات الرقمية على وعينا الجمعي في عالم اليوم، ويقدمون أكثر من 60 عملًا تتراوح بين المنحوتات والمطبوعات والفيديو وأعمال الواقع الافتراضي والروبوتات.





كما تقام ضمن برنامج الربيع، في الفترة بين 21 و23 مارس 2020، الدورة الجديدة من لقاء مارس والتي تحمل عنوان ««تجلّيات الحاضر»، وتناقش مجموعة من المواضيع مثل: استذكار بينالي الشارقة، والفن والخيال المدني، ومنظومة البينالي، ودورات بينالي الشارقة في السياق الإقليمي، ودورات البينالي وما بعد الاستعمار، والتقييم الفني في عصر الأزمات.







