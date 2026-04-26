القصة الكاملة للعثور على جثمان طفل في القمامة بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفل ملقاة وسط القمامة بمنطقة أم زغيو، وضبط مرتكب الجريمة في وقت قياسي.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان طفل داخل أحد تجمعات القمامة بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص الواقعة وتكثيف التحريات لكشف ملابساتها.

وكشفت التحريات أن الطفل كان يعيش في ظروف اجتماعية قاسية، حيث يقضي والده عقوبة بالسجن، بينما تعمل والدته في التسول، وكان يقيم برفقة أحد الأشخاص الذي تولى رعايته.

كنت بأدبه

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اعتدى على الطفل بدعوى “تأديبه”، إلا أن الضرب تطور إلى إصابة قاتلة أودت بحياته في الحال، قبل أن يقوم المتهم بالتخلص من الجثمان بإلقائه في القمامة بمنطقة أم زغيو، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث قسم الدخيلة، تحت إشراف رئيس المباحث، من تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.