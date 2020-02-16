انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية.. صور

أطلقت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، من مركز طب أسرة سان ستيفانو، إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة.





تبدأ الحملة من اليوم، وتستمر لمدة ٤ أيام حتى ١٩ فبراير الجاري من الثامنة صباحا وحتى الخامسة بعد الظهر للاطفال من سن يوم وحتى ٥سنوات ولايوجد موانع للتطعيم.



وتفقدت نائب المحافظ، العيادات والفرق الثابتة داخل مركز الصحة، لمتابعة أعمال الحملة، مشيدة بالمجهود المبذول ومستوى التجهيز الذي تعمل به الفرق.





ووجهت أمهات الأطفال بضرورة الحرص على المشاركة في هذه الحملات والتي تعد آداة سهلة لوقاية أبنائهم من الأمراض وزيادة مناعتهم، فضلا عن الحرص إعطائهم تطعيماتهم الضرورية في موعدها المحدد لضمان صحة وحياة أفضل .



وتستهدف الحملة تطعيم 871 ألف و330 طفل، بعدد ١٩٥٢ فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة، وتبلغ الفرق المتحركة ١١٨٣ والثابتة ٧٦٩ تتواجد بجميع منافذ ووحدات الصحة بالإسكندرية وفى الأسواق وأماكن التجمعات المختلفة من بيت إلى بيت، ويكون التطعيم بالمجان عبارة عن نقطتين بالفم ولا ضرر من تكراره حتى لو سبق للطفل التطعيم فى اليوم السابق.



وتأتي الحملة ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تنظمها وزارة الصحة، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ويشمل التطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين فى المحافظة وقت الحملة.



