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حوادث

إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم بين أتوبيس وتوك توك بالدولي الساحلي

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:42 م
تصادم بين أتوبيس
تصادم بين أتوبيس وتوك توك
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جمالات الدمنهوري
شهد الطريق الدولى الساحلى باتجاه رشيد حادث تصادم بين أتوبيس وتوك توك مما تسبب في إصابة 8 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بإدكو لاتخاذ العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا من مركز شرطة إدكو يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وتوك توك بالطريق الدولى الساحلى بدائرة المركز وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة كل من، "محمد فراج محمد عبده 6 سنوات المنصورة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ورحاب صلاح محمد عبده 36 سنة المنصورة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و سلمى فراج محمد عبده ١٢ سنه المنصورة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباة كسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،و عطية محمد عطية ٢٥ سنه المعدية ادكو باشتباة ما بعد الارتجاج واشتباه كسر باليد اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

كما تسبب الحادث فى إصابة ياسر رجب ابو العنين ٣٥ سنة رشيد، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و زينب السيد عبد الرحمن ٥٨ سنة المنصورة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و احمد فراج محمد عبده ٦ سنوات المنصور باشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعى بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و محمد عبد المنعم محمد فراج ٤ سنوات المنصورة باشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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