AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جولة تفقدية لمحافظ دمياط بالقرى والالتقاء بالأهالي في الشارع

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:32 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
قامت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجولة تفقدية، بعدد من القرى بمركزى فارسكور وكفر سعد لمتابعة عمليات الرصف المدرجة بخطة العام المالى الحالى، والتى رافقها خلالها إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والمهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل .

 حيث جاءت تلك الجولة استكمالا لسلسلة متابعتها المستمرة للتأكد من جودة هذه الأعمال وكذلك مستوى الخدمات المقدمة للأهالى بمختلف المناطق. إذ تفقدت المحافظ عددا من الشوارع بقرى الحورانى و ميت الشيوخ و تفتيش السرو التابعين لمركز فارسكور وذلك لمتابعة أعمال الرصف الجارية بها، حيث وجهت إلى اللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ومهندسى الشركة المنفذة بمراجعة عمليات الرصف و صيانة وترميم القطوعات العرضية والفواصل وكذلك تغطية المطابق و بالوعات صرف مياه الأمطار وتنفيذها وفقًا لمنسوب كل منطقة حتى لاتتراكم المياه بتلك الشوارع .

وشددت عوض خلال جولتها على تلافى جميع الملاحظات والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة فى هذا الشأن وإتمام كافة المشروعات بالشكل المطلوب وفقًا للمعايير والمواصفات الفنية وكذا صيانة وترميم القواطع بها .

حرصت عوض، على الاستماع إلى مطالبهم والشكاوى التى تقدموا بها، إذ وعدت المحافظ بمخاطبة كافة الجهات المعنية لدراسة جميع المطالب للعمل على حلها فورًا بما لا يخالف القواعد والقوانين، كما أكدت أيضًا أنه سيتم دراسة موقف الشوارع الجانبية المتفرعة من المناطق التى تم رصفها لاستكمال هذه الأعمال بها فى حال اكتمال توصيل شبكات المرافق بها لضمان عدم الحفر بها مرة أخرى.
جولة تفقدية لمحافظ دمياط بالقرى والالتقاء بالأهالي في الشارع
جولة تفقدية لمحافظ دمياط بالقرى والالتقاء بالأهالي في الشارع
جولة تفقدية لمحافظ دمياط بالقرى والالتقاء بالأهالي في الشارع
جولة تفقدية لمحافظ دمياط بالقرى والالتقاء بالأهالي في الشارع
جولة تفقدية لمحافظ دمياط بالقرى والالتقاء بالأهالي في الشارع
جولة تفقدية لمحافظ دمياط بالقرى والالتقاء بالأهالي في الشارع
جولة تفقدية لمحافظ دمياط بالقرى والالتقاء بالأهالي في الشارع
جولة تفقدية لمحافظ دمياط بالقرى والالتقاء بالأهالي في الشارع
جولة تفقدية لمحافظ دمياط بالقرى والالتقاء بالأهالي في الشارع
جولة تفقدية لمحافظ دمياط بالقرى والالتقاء بالأهالي في الشارع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 15 مليون جنيه.. تفاصيل مشروع تطوير مدينة الزقازيق

شوارع دمياط تتحول لـ بحيرات مياه بسبب الطقس..صور

اعتماد مبالغ مالية لاستكمال عمليات الرصف بعدد من الشوارع بدمياط

محافظ دمياط تطالب أصحاب كافيهات رأس البر تقنين أوضاعهم

محافظ دمياط تتجول بعزبة البرج وتؤكد على رفع مخلفات البناء.. صور

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية ..صور

ترشيحاتنا

الدولار يواصل انخفاضه فى 6 بنوك اليوم الأحد

ابتلع الطعم بسذاجة.. فضيحة جديدة لـ جيش أردوغان فى سوريا.. تفاصيل

عرض سعودي لـ ضم محمد أبو جبل

تويوتا تطلق toyota highlander 2021 الجديدة بتصميم خيالي.. صور

شاهد.. رقصة الموت لأطباء صينيين بعد إصابتهم بفيروس كورونا

بعد ظهورها أمام الكعبة .. نرمين الفقى تتصدر تريند جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفروشة سجاد.. وزيرة الهجرة على معدية متهالكة في الغربية.. صور وفيديو

تخفيض جديد في أسعار هيونداي hyundai في مصر .. صور

تويوتا تطلق toyota highlander 2021 الجديدة بتصميم خيالي.. صور