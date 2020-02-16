جولة تفقدية لمحافظ دمياط بالقرى والالتقاء بالأهالي في الشارع

قامت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجولة تفقدية، بعدد من القرى بمركزى فارسكور وكفر سعد لمتابعة عمليات الرصف المدرجة بخطة العام المالى الحالى، والتى رافقها خلالها إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والمهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل .





حيث جاءت تلك الجولة استكمالا لسلسلة متابعتها المستمرة للتأكد من جودة هذه الأعمال وكذلك مستوى الخدمات المقدمة للأهالى بمختلف المناطق. إذ تفقدت المحافظ عددا من الشوارع بقرى الحورانى و ميت الشيوخ و تفتيش السرو التابعين لمركز فارسكور وذلك لمتابعة أعمال الرصف الجارية بها، حيث وجهت إلى اللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ومهندسى الشركة المنفذة بمراجعة عمليات الرصف و صيانة وترميم القطوعات العرضية والفواصل وكذلك تغطية المطابق و بالوعات صرف مياه الأمطار وتنفيذها وفقًا لمنسوب كل منطقة حتى لاتتراكم المياه بتلك الشوارع .





وشددت عوض خلال جولتها على تلافى جميع الملاحظات والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة فى هذا الشأن وإتمام كافة المشروعات بالشكل المطلوب وفقًا للمعايير والمواصفات الفنية وكذا صيانة وترميم القواطع بها .





حرصت عوض، على الاستماع إلى مطالبهم والشكاوى التى تقدموا بها، إذ وعدت المحافظ بمخاطبة كافة الجهات المعنية لدراسة جميع المطالب للعمل على حلها فورًا بما لا يخالف القواعد والقوانين، كما أكدت أيضًا أنه سيتم دراسة موقف الشوارع الجانبية المتفرعة من المناطق التى تم رصفها لاستكمال هذه الأعمال بها فى حال اكتمال توصيل شبكات المرافق بها لضمان عدم الحفر بها مرة أخرى.