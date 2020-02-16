مستشار وزير التموين يكشف سبب تأخر صرف الدعم للمواليد المضافين حديثا

قال عمرو مدكور، مستشار وزارة التموين لنظم المعلومات، إن الوزارة تبحث مع وزارة المالية توفير مخصصات لبدء صرف الدعم للمواليد المضافة إلى البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن تأخر الصرف يعود إلى مساعي الحكومة لتوفير المخصصات اللازمة.





ونفى "مدكور"، خلال حواره بـ "صدى البلد"، ما يتردد عن أن الوزارة تسعى لخفض فاتورة الدعم أو مخصصات التموين عن طريق الحذف، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى وصول الدعم لمستحقيه عبر عملية تنقية البيانات واستهدفت الأكثر استحقاقات.





وأوضح أن الوزارة لا تريد تقليل حجم الدعم، بل تريد توجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الدعم خلال العام المالى الحالى يبلغ 89 مليار جنيه، بينما بلغ العام المالى الماضى 86 مليارا.



