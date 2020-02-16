طموحات أول عارضة أزياء من قصار القامة.. هعمل اتيليه ملابس عالمي وهكون مذيعة

قالت نسمة يحيى، أول عارضة أزياء من قصار القامة، إن بسبب تعرضها للتنمر من قبل بعض المواطنين في الشارع، مشيرة إلى أن هذه المواقف كانت تحرجها للغاية ، خاصة أن والديها لم يكن يعاملونها بأى اختلاف عن باقى أفراد أسرتها، إلا أنها عندما كانت تخرج إلى الشارع كانت تجد تتعرض بشكل كبير إلى التنمر

وتابعت نسمة يحيى، من خلال برنامج "ست الستات"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، لم أكن أعلم أننى سأكون من قصار القامة وكان أهلى يتعاملون معى بشكل طبيعى بشكل لا يوجد فيه أي اختلاف عن الناس ولكن عندما كنت أخرج كنت أجد هذا الاختلاف وكانت نظرات الناس لى بها كثير من الاستغراب وكان بعض الناس تضحك على وبعض الناس كانت تسألى لماذا أنتى قصيرة.

وأضافت اول عارضة ازياء من قصار القامة، أن هناك نسبة كبيرة من قصار القامة في مصر ولكن كثيرون يخافون من المواجهة ولذلك لم يظهروا في المجتمع المحيط،مؤكدة أنها أصبحت لا ألتفت لأي نقد وأصبح لدي ثقة كبيرة بنفسي وذلك مع أول درجة نجاح، وأنها رغبت أكثر من مرة أن أقوم بتحقيق ذاتي وأن أتقدم ولكنني لم أجد المجتمع الذي يساعدني على ذلك.

"مكنتش بحب اتصور بسبب رد فعل الناس وتنمرهم وسخريتهم عليا، وفضلت لحد أولى جامعة ماتصورش صورة كاملة أبدًا، لحد ما تصالحت مع نفسي واتأقلمت"، بهذه العبارة واصلت نسمة حديثها، مشيرة إلى إنها فور تلقي الأمر من المصور، رحبت بالفكرة، قائلة: "فضلنا نحضر ليها ونختار كل حاجة سوا، بهدف إننا نعمل حملة توعية لأهمية وجود قصار القامة في المجتمع، وتمت الجلسة في مناطق متفرقة في منطقة مصر الجديدة، في حوالي ساعة".

أوضحت "نسمة"، أن مصممي الأزياء لا يهتمون مقاساتهم رغم أنهم من فئات المقاسات الخاصة، توافرها في المحلات، مضيفة: "ملابس الأطفال لا تناسب سني، وملابس الآنسات ضخمة عليا أهدرها في الذهاب إلى ترزي لضبطها على مقاسي، فقررت أن ابتكر أزياء وأفصلها في بلدتي، ما جعل الكثير من الفتيات من قصار القامة يأخذونني كطريق يستطعن من خلالها ارتداء ما يحلو لهن من خلال التفصيل".

أشارت "نسمة"، إلى أنها تعرضت للتنمر والسخرية من طولها البالغ 105 سنتيمترات، و إحباطات كثيرة، وعن رد فعلها عن انتشار الجلسة، أوضحت، "عملناه إمبارح بالليل، وصحينا لقيناه عامل تفاعل رهيب، في مصر الجديدة، متوقعناش يحقق تفاعلًا بالشكل ده، قدرنا نثبت أننا مش قلة في المجتمع أحنا موجودين، وممكن باحلى شكل".

وعن أحلامها وطموحاتها ذكرت، "أتمنى أن أصبح صاحبة ديفليه كبير لتصميم ملابس، تراعي كافة المقاسات والاعمار، وأن أكون مذيعة لها برنامجًا يحارب التنمر، وتدور فكرته حول أصحاب الهمم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حولهم، إلى جانب وصولي للعالمية، كوني أول عارضة أزياء محجبة من قصار القامة".