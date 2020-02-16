قلب الأسد بعافية.. تصريحات في كل مكان.. وخاصية الحذف تنقذ الموقف
الأحد 16/فبراير/2020 - 06:37 م
محمد رمضان
جدل كبير شهدته وسائل التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية بعد الهجوم الضارى الذى تعرض له الفنان محمد رمضان على خلفية أزمته مع الطيار المفصول أشرف أبو اليسر.
ارتباك محمد رمضان الهاشتاج الذى دشنه نشطاء ضد الأسطورة، جعله يحذف أكثر من منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى، كان آخرها "البوست" الخاص بإحياء حفل مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها بين الأهلى والزمالك الخميس المقبل بالإمارات. وكان محمد رمضان قام بنشر بوست خلال الأيام الماضية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أكد خلاله إحياء حفل السوبر المصري، وعاد الفنان المصري ليثير الجدل من جديد بعد أن قام بحذف البوست خلال الساعات الماضية وسط أنباء قوية تشير إلى إلغاء الحفل.
وكشف عدد من التقارير، عن وجود نية من قبل الشركة المنظمة لـ مباراة السوبر المصري
المقرر إقامتها بين الأهلى والزمالك بشأن استبعاد فقرة محمد رمضان الغنائية من مراسم اللقاء.
وبعد تصدر هاشتاج #قاطعوا_محمد_رمضان
، نشر محمد رمضان، فيديو جديد له وهي يستقل إحدى سياراته، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق قائلًا :"#قاطعوا_محمد_رمضان في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز الـ ٢مليار و٤٥٠ مليون مشاهدة في وقت قياسي #رقم_واحد ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر".
وقد شن رواد السوشيال ميديا هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان، بعد نشره فيديو له داخل المستشفى من كواليس تصوير أحد أعماله الفنية وعلق عليه قائلًا: "الدكتور اللي صورني أتوقف عن العمل مدى الحياة"، وهو ما يعد استهزاءً بالطيار المفصول.
الأمر الذي جعل محمد رمضان، يتراجع ويحذف تعليقه المسيء من الفيديو، الذي قام بنشره على حسابه الرسمي على "الانستجرام" كما أغلق التعليقات أيضًا.