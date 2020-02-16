قلب الأسد بعافية.. تصريحات في كل مكان.. وخاصية الحذف تنقذ الموقف

، فيديو جديد له وهي يستقل إحدى سياراته، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق قائلًا :"#قاطعوا_محمد_رمضان في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز الـ ٢مليار و٤٥٠ مليون مشاهدة في وقت قياسي #رقم_واحد ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر".

وقد شن رواد السوشيال ميديا هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان، بعد نشره فيديو له داخل المستشفى من كواليس تصوير أحد أعماله الفنية وعلق عليه قائلًا: "الدكتور اللي صورني أتوقف عن العمل مدى الحياة"، وهو ما يعد استهزاءً بالطيار المفصول.