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توك شو

الطيار الموقوف: الناس جبتلى حقي ومطلبتش مليم واحد من محمد رمضان

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:25 ص
الطيار الموقوف
الطيار الموقوف
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حمزة شعيب
قال الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، إنه حاول الاتصال بمحمد رمضان، ولكنه لم ينجح في الوصول إليه ،ولم يجد رد فعل منه رغم أنه كان يجب على الفنان المبادرة بالاتصال.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن محمد رمضان أكد في أحد البرامج التليفزيونية أنه سيلبي كل ما يطلبه الطيار أشرف أبو اليسر، ولكنه لم ينفذ كلامه.

وتابع أنه لم يطلب أو أحد من طرفه مليما واحدا من محمد رمضان، مردفا «الناس أخدت حقي نفسيا من خلال الحملات التي تم شنها على محمد رمضان».

وأشار الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر إلى أن ما حدث داخل كابينة الطائرة مع محمد رمضان مخالف لقانون الطيران، مضيفا: "أنا بالفعل أخطأت لكنى لم أكن أعلم أنه يقوم بتصوير فيديو".

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