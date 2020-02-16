شوبير يعلن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في السوبر المصري





وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر أثير "أون سبورت اف ام"، إنه من المتوقع أن يخوض بارتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، المباراة بنفس تشكيل الفريق الذي خاض به مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.





وأضاف أن كارتيرون وارد أن يفاضل بين أحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم في مركز جناح هجومي.





وتوج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي بالفوز على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.





وضم تشكيل الزمالك في مباراة الترجي كلا من:





محمد أبو جبل في حراسة المرمى.



محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجانى ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد زيزو في خط الوسط.



مصطفى محمد في خط الهجوم.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلى والمنتخب السابق، عن ملامح تشكيل الزمالك الذي سيخوض به مباراة السوبر المصري يوم الخميس المقبل أمام الأهلي في الإمارات.