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فن

لطيفة تطرح كليب أغنية دمرت اللي مايدمر.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:59 م
لطيفة
لطيفة
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آيه عاطف
طرحت الفنانة لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل أسم "دمرت اللى مايدمر"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية: "قلبه قلبه مايهمدش .. عينيه عينيه مابتنامش .. عينى عينى طالع عينى  .. مع ملك النكد والقفش .. برضه برضه حبة ما يخلصش .. مهما مهما يعمل ماقدرش .. غالى غالي غالى أصله غالى .. والبعيد أصله كدا مايفهمش".

أغنية "دمرت اللى مايدمر" كلمات، والحان مونتى، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.    

يذكر أن لطيفة، طرحت مؤخرًا كل من أغنية مابكرهوش، وأقوى واحدة، وانا عشت عمري، وقلاب، وفي الأحلام.
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