لطيفة تطرح كليب أغنية دمرت اللي مايدمر.. فيديو

أغنية "دمرت اللى مايدمر" كلمات، والحان مونتى، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.





يذكر أن لطيفة، طرحت مؤخرًا كل من أغنية مابكرهوش، وأقوى واحدة، وانا عشت عمري، وقلاب، وفي الأحلام.