إشادات بإجراءات مصر لمواجهة المرض.. الصحة العالمية تكشف معدلات الوفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا مازال منخفضاً جدًا لا يتعدي الـ 2.2% وهذا مؤشر جيد حتى الآن.





وأضاف الدكتور جان جبور خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن فى مصر ظهرت أول حالة حاملة لفيروس كورونا رسميًا.





وأوضح ممثل الصحة العالمية فى مصر، أن المنظمة على تعاون دائم مع وزارة الصحة والسكان المصرية والحكومة المصرية للوضع بين أيديهم جميع الدلائل الإرشادية الحديثة والمعلومات الحديثة عن الفيروس لأخذ القرارات الصحيحة.





وتابع الدكتور جان جبور، أن الصحة العالمية تشيد بالاجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر لمواجهة فيروس الكورونا.





وأشار إلى أن الصحة العالمية نفذت تعليمات منظمة الصحة العالمية وتم عزل الحالة الحاملة لفيروس الكورونا لحماية الشعب من انتقال العدوى لهم، مضيفًا أن هناك عددًا من الذين كانوا مُخالطين للحالة الحاملة لفيروس كورونا تم عزلهم بمنازلهم.