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احذروها.. رسائل التنظيم الإرهابي لإثارة الفوضى في مصر | شاهد

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:52 م
رسائل التنظيم الإرهابي
رسائل التنظيم الإرهابي لإثارة الفوضى في مصر
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الإعلامية أماني الخياط، عن رسائل التنظيم الإرهابي لإثارة الفوضى في مصر.

وقالت «أماني الخياط» خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن الرسالة الأولى لإثارة الفوضى هي محاولة الترويج لفكرة أن إسقاط الأنظمة العربية واجب شرعي وعقلي، ولن تسقط هذه الأنظمة إلا بالعمل الجماعي.

وأضاف «أماني الخياط» الرسالة الثانية للتنظيم الإرهابي هي "الثوري الناجح هو من يحرص على أن يتخذ الخطوة التصعيدية تلو الأخرى بالجماهير المقهورة" بحسب وصفهم.

وتابعت «أماني الخياط» أن الرسالة الثالثة "العمل وفق خطة تدريجية ولجان متخصصة، يجتمع فيها الجميع في حملة وفق خطة وقيادة للحصول على استجابة من الشارع".

وأضافت أن الرسالة الرابعة هي "التسويق الشبكي للعصيان المدني، أما الرسالة الخامسة فهي محاولة التلاعب والتوظيف الدائم للقضية الفلسطينية".
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