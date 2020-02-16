أماني الخياط تكشف آليات التجنيد داخل تنظيم الإخوان الإرهابي.. فيديو

كشفت الإعلامية أماني الخياط، مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى، وآليات التجنيد داخل التنظيم.









وقالت «أماني الخياط»، خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن التاريخ كشف عن حقيقة تيارات الإسلام السياسي، خاصة ظهور جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في انتشارها هو دعم المخابرات البريطانية لشق الصفوف والوحدة الوطنية.









وأضافت «أماني الخياط» أن وحدة المصريين أرعبت الإنجليز، لذلك عملوا إلى شق الدولة وتفتيت الوحدة الوطنية، لافتة إلى أن قوى الإرهاب الدولي تعلم جيدا الوحدة الوطنية في مصر، قائلة «محدش يقدر عليا وأفشلنا كل المخططات بسبب وحدتنا الداخلية».









وأشارت «أماني الخياط» إلى أن الإرهابي الهارب يعمل على استغلال احتياجات المواطنين ويتم اللعب عليه طوال الوقت لإقناعه بأفكار كاذبة، منوهة بأن جماعة الإخوان تعمل بمبدأ توظيف الغير من خلال التيارات الدينية.









وأوضحت «أماني الخياط» أن علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بتنظيم داعش الإرهابي قوية، مؤكدة أن جماعة الإخوان تسعى إلى ممارسة الفوضى لاستكمال مخططهم في المنطقة خاصة بعد عدم قدرتهم على القدرة والحشد.