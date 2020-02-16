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تعليم

اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:40 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

برئاسة  أ.د محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، تم انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم وبحضور أعضاء المجلس  .

 أشارالدكتور  محمد عيسى إلى إحاطة المجلس بقرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي شملت قواعد تسجيل الدراسات العليا في الكليات حديثة التأسيس وزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتخصصات العلمية الخاصة بالفيزياء والرياضيات بكليات العلوم المصرية.

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 وكذلك  تم إحاطة المجلس بإطلاق مبادرة science-up  للنهوض بالعلوم الأساسية لدعم البحوث في مجالات الرياضيات والفيزياء بكليات العلوم كمرحلة أولى، وإحاطته بتوصية لجنة قطاع الآداب بشأن موضوع إنتاج كليات القطاع من الترجمات (الترجمة إلى العربية والعكس) لما لها من طبيعة خاصة ودور هام وفعال في منظومة التعليم بوجه خاص والثقافة بوجه عام.

كما أشار  إلى قرارات المجلس الموقر بالموافقة على إعفاء إدارات الجامعة وكلياتها من رسوم استخدام بهو المكتبة المركزية، والموافقة على تحميل كافة أبحاث المؤتمرات التي تعقد بكليات جامعة الفيوم على الفهرس الموحد للمكتبة الرقمية ومعاملتها المعاملة المالية الدوريات الأكاديمية للجامعة، وكذلك الموافقة على قيد الأطباء المنقولين إلى الإدارة الطبية بالجامعة من وزارة الصحة في برامج الدراسات العليا بجامعة الفيوم بعد عام (ميلادي/جامعي) من تخرجهم، أسوة بالأطباء حديثي التخرج المعينين.


اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم
اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم
اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم
اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم
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