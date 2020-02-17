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اقتصاد

عبر موقع دعم مصر.. التموين تطالب المواطنين بتسجيل رقم المحمول

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:53 ص
التموين تطالب المواطنين
التموين تطالب المواطنين بتسجيل رقم المحمول
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محمد صبيح
تهيب وزارة التموين في بيان بالمواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون الصرف، الدخول على موقع دعم مصر وتسجيله.

ويتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إدخال الرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية، ثم إدخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.


يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية. وتهيب وزارة التموين في بيان بالمواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون الصرف، الدخول على موقع دعم مصر.
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