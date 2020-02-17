محافظ البنك المركزي يزف بشرى سارة بخصوص الاقتصاد المصري

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات والأزمات الخارجية.





وتابع -في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية العالمية مساء أمس الأحد- أن ذلك يأتي في ضوء المرونة التي بات يتميز بها الاقتصاد؛ بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.





وقال عامر إن مصر أصبحت جزءًا من المجتمع الدولي ما يجعل الاقتصاد المصري يتأثر بالأزمات والأحداث الخارجية، لكن التجارب التي مر بها الاقتصاد المصري جعلته خضع للاختبار في قدرته على التعامل مع الأحداث.





وأضاف أن الاقتصاد المصري واجه اختبارًا في عام 2018 بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي أثرت على العديد من الأسواق الناشئة، مضيفًا أن الاقتصاد فقد الكثير من الأموال في ذلك العام، ولكن ذلك لم يؤثر على البرنامج الاقتصادي لمصر أو مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما يؤكد على مرونة الاقتصاد المصري.





وأوضح أن البنك المركزي يواصل مراقبة التطورات العالمية عن كثب والتي كانت قد أدت إلى خروج نحو 12 مليار دولار، وهو مبلغ كبير ولكن لم يؤثر ذلك على الاقتصاد ولا الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وكانت العملة مستقرة واستمرت معدلات النمو في التحسن وتراجع التضخم.





وأكد عامر أن البنك المركزي مستعد لمثل هذه الأزمات ولديه الخبرة لإدارتها ب دءًا من أزمة 2008 حتى 2018، مؤكدًا أن البنك المركزي لديه الدعائم الكافية لتجنب حدوث صدمة في الاقتصاد المحلي.





وكان مسئول بالبنك المركزي صرح أمس أن مصر استقبلت 12 مليار دولار تدفقات بالنقد الأجنبي منذ بداية العام الجديد 2020 في أدوات الاستثمار غير المباشر وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصادرات.



