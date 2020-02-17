فوائد أوميغا 3.. علاج للشعر والمشاكل النسائية والسمنة

هل تعلم أن الأحماض الدهنية أوميغا 3، توفر لك الدهون الصحية التي تحتاجها وغالبًا ما توجد في السمك ، وتعمل فوائد أوميغا 3 بشكل كبير في علاج العديد من الامراض ونعرض لكم الامراض التي تحتاج إلى معرفتها حول فوائد اوميغا 3، حيث تعددت فوائد اوميغا 3 من خلال علاج الشعر والمشاكل النسائية والحمل ونعرض لكم اهم فوائد اوميغا 3.









فوائد أوميغا 3 للشعر





و تلعب الأحماض الدهنية أوميغا 3 للشعر أو الدهون غير المشبعة أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز الوظيفة العامة للجسم، وتظل ضرورية للحفاظ على صحة جيدة وشعر لامع.





ومع ذلك ، إليك حقيقة واحدة قد تفاجئك، وهي أن الجسم لا ينتج أوميغا 3 للشعر بطبيعته، من أجل الحصول على شعر أكثر صحة ، نحتاج إلى إلقاء نظرة استباقية على نظامنا الغذائي. يمكن تحقيق ذلك عن طريق الحصول على كمية كافية من أوميغا 3 للشعر في نظامنا الغذائي.





وقد تسألي كيف يمكن لأوميغا 3 الاستفادة من الرفاهية الشاملة لشعري وكيف تنطبق على نمو الشعر، وتتجاوز الفوائد مجرد منع تساقط الشعر، فيمكن لأوميغا 3 أيضًا تشجيع الشعر الصحي اللامع على تكوين وتشجيع نمو الشعر الجديد من الداخل. يمكن أن تساعد الأحماض الدهنية أيضًا في الحد من الالتهابات وتغذية بكتيريا الشعر وتحسين نمو الشعر والصحة العامة لشعرك.





ودلل نفسك بالشعور المريح والترطيب الذي يوفره أوميغا 3 للشعر لأنه يساعد أيضًا على تعزيز تدفق الدم بشكل أفضل ، ومنع الشعر التالف ورقائق القشرة. تساعد هذه الأحماض أيضًا على إنتاج زيت فروة الرأس الأساسي الذي يمكنه تغطية وتغذية خيوط شعرك بشكل طبيعي وإحياء الأقفال الجافة والعمرية.





لا تساعد الأحماض الدهنية أوميغا 3 للشعر على تشجيع نمو الشعر فحسب ، بل إنها تساعد أيضًا في زيادة قوة شعرك وكذلك سمك وبذلك. احصل على مرونة شعر أفضل واكتشف شعرًا مذهلًا وشبابيًا ؛ مع أقل ضرر.وللتخمين ، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية توفر لشعرك أيضًا لمعانًا طبيعيًا ، دون الحاجة إلى منتجات إضافية لامعة. تريد بشرة مشرقة وأظافر أقوى؟ ادمج ببساطة أحماض أوميجا 3 الدهنية في نظامك الغذائي اليومي وجني ثمارها.





فوائد اوميغا 3 للنساء

فوائد اوميغا 3 للنساء لاتعد ولاتحصي وأقوى فائدة صحية للأوميغا 3 للنساء تتعلق بصحة القل. وهذا يشمل المساعدة في الحفاظ على إيقاع منتظم للقلب ، وخفض ضغط الدم ، وخفض مستويات الدهون في الدم وتباطؤ معدل انسداد الشرايين لدينا. إلى جانب هذه الفوائد الصحية العامة ، فإن أوميغا 3 للنساء مهمة جدا للأسباب التالية:





تخفف من آلام الدورة الشهرية





كثير من النساء يعانين من آلام في البطن وتشنجات كل شهر ، وهي حالة معروفة من الناحية الطبية باسم عسر الطم وهنا نجد فوائد اوميغا 3 للنساء الافضل لعلاج هذه الالم الناتج عن تقلصات قوية في الرحم تنجم عن البروستاجلاندين (المواد الكيميائية في الجسم المعنية بالألم والالتهابات)





. لقد وجدت الدراسات أن أوميغا 3 للنساء، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات ، يمكن أن تساعد في تهدئة هذا الألم الحيضي.





هناك بعض الدلائل على أن أوميغا 3 للنساء يمكن أن تزيل البلوز لفترة طويلة أيضًا. قد يساعد في السيطرة على التقلبات الهرمونية واستقرار حالتك المزاجية.





يخفف التهاب المفاصل الروماتيدي





يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على عدد أكبر من النساء أكثر من الرجال والنساء الذين يعانون أيضًا من أعراض أكثر حدة. أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على زيت السمك والمعروف في اوميغا 3 والتهاب المفاصل الروماتويدي أن زيت السمك يقلل بشكل كبير من آلام المفاصل وتيبسه في المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي. كما وجدت المراجعات الحديثة تحسينات كبيرة في النتائج السريرية لالتهاب المفاصل الروماتويدي









فوائد اوميغا 3 للتنحيف





تعد فوائد اوميغا 3 للتنحيف اشهر مايتعلق بالاوميغا 3 ، فقد يكون هذا التأثير مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يتبعون حمية فقدان الوزن ، والتي تؤدي أحيانًا إلى زيادة مشاعر الجوع.





وأكدت احدي الدراسات فوائد اوميغا 3 للتنحيف والتي يستهلك الأشخاص الأصحاء الذين يتناولون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن أقل من 0.3 جرام أو أكثر من 1.3 جرام من زيت أوميغا 3 للتنحيف في اليوم، وأبلغت المجموعة التي تحتوي على كميات كبيرة من زيت السمك عن شعورها بالاكتمال بشكل كبير لمدة تصل إلى ساعتين بعد تناول الوجبة والتي تعتبر من احدي فوائد اوميغا 3 للتنحيف





على سبيل المثال ، في دراسة صغيرة أخرى ، تم إعطاء البالغين الأصحاء الذين لا يتبعون نظام غذائي لفقدان الوزن إما 5 غرامات من اوميغا 3 للتنحيف أو دواء وهمي كل يوم.





أفادت مجموعة اوميغا 3 للتنحيف بأنها شعرت بحوالي 20٪ أقل امتلاء بعد تناول وجبة إفطار قياسية وشعرت برغبة أقوى في تناول الطعام بنسبة 28٪





والأكثر من ذلك ، أن العديد من الدراسات التي أجريت على مرضى السرطان أو أمراض الكلى قد أبلغت عن زيادة في الشهية أو السعرات الحرارية في أولئك الذين يتناولون اوميغا 3، مقارنة بالآخرين الذين تناولوا دواءً وهميًا





ومن المثير للاهتمام ، لاحظت إحدى الدراسات أن زيت أوميغا 3 وزاد من مستويات هرمون الامتلاء لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، لكنه انخفض مستويات نفس الهرمون في الأشخاص غير يعانون من السمنة).





وبالتالي ، فمن الممكن أن تختلف الآثار تبعا لحالتك الصحية والنظام الغذائي. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات قبل إجراء استنتاجات قوية