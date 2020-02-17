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مرأة

انتبهي .. تسريحة ذيل الحصان تصيبك بهذا المرض

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تسريحة ذيل الحصان ، الذي لم يعد مجرد عنصر أساسي في صالة الألعاب الرياضية ، يظهر على السجادة الحمراء في كل حفل توزيع جوائز. مثل "بليك ليفلي" و "بيلا حديد" و "كيم كارداشيان" ذيل الحصان والقمصان القصيرة ذات الشعر الطبيعي وإطالة الشعر الطويل.


وقد يكون ذيل الحصان الأنيق الضيق هو أسلوب أنيق وسهل الاستخدام ولكنه قد يسبب أيضًا أضرارًا كبيرة لشعرك وفروة رأسك. تتحدث New Beauty مع الدكتور كارلوس ويسلي ، المتخصص في استعادة الشعر للرجال والنساء في نيويورك ، للكشف بالضبط عما تفعله ذيل الحصان الأنيق لشعرك وفروة رأسك.


فعندما تقوم بسحب ذيل الحصان بإحكام ، لا تتجاهل ألم في فروة رأسك يتطور إلى منتصف اليوم. هذا الخفقان هو علامة على أن ذيل حصانك المشدود قد يتسبب في أضرار جسيمة.


وعلى مدار الوقت ، يمكن أن يؤدي الجر المستمر على بصيلات شعرك إلى تخفيف الشعرة وسحبها قبل الأوان من فروة الرأس. لفترات طويلة من الزمن ، يمكن أن يؤدي الالتهاب الخفيف المستمر حول الجريب والتوتر المستمر في البصيلة إلى تساقط الشعر تدريجيا وتندب في المنطقة التي نما فيها الشعر أصلًا. "


وبعبارة أخرى ، يمكن أن يؤدي ذيلك اليومي في نهاية المطاف إلى ثعلبة الجر. هذا هو نوع من تساقط الشعر الناجم عن الكسر بسبب تسريحات الشعر الضيقة ، مثل الضفائر وذيل الحصان. في النهاية ، يمكن أن تتسبب هذه الأنماط في حدوث ندبات تؤدي إلى تلف بصيلات الشعر بشكل دائم. وقد تصبح بقعة الصلع دائمة. وعند هذه النقطة يمكن استعادة الشعر الجراحية أو الاستخدام اليومي لعقاقير تساقط الشعر. 
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