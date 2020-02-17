AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقارير إسبانية تكشف هوية مهاجم برشلونة الجديد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:33 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم، الإثنين، أن نادي برشلونة حدد هوية المهاجم الجديد، الذي يستعد البلوجرانا للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الدنماركي مارتين بريثويت، مهاجم ليجانيس، هو اللاعب الأقرب للانضمام إلى برشلونة، في ظل سعي النادي الكتالوني لتعويض عثمان ديمبلي، الذي يغيب لنهاية الموسم.

وأضافت أن بريثويت ترك انطباعًا جيدًا منذ وصوله إلى ليجانيس قادمًا من ميدلزبره الإنجليزي في يناير 2019 على سبيل الإعارة، مشيرة إلى أن الأمانة الفنية لبرشلونة تراه اللاعب المناسب لتعويض ديمبلي.

وتابعت أن المهاجم الدنماركي قدم أداءً مميزًا مع ليجانيس حتى قرر النادي ضمه بشكل نهائي خلال الصيف الماضي مقابل 5 ملايين يورو، وبعقد يمتد حتى صيف 2023.

ونوهت إلى أن بريثويت متعدد الأدوار داخل الملعب، حيث يلعب في مركز المهاجم الصريح بجانب قدرته على لعب دور الجناح الأيسر، ما يلبي احتياجات كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة.

وختمت أن وكلاء بريثويت هم نفس وكلاء الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، ما قد يسهل من عملية البارسا في التعاقد مع اللاعب.

وشارك بريثويت في 24 مباراة مع ليجانيس بالدوري الإسباني هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وقدم تمريرة واحدة حاسمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مبابي يتفوق على محمد صلاح في صراع الانضمام لبرشلونة.. تفاصيل

مدرب برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع نجم نيجيريا

أول صدام بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة للقاء بيلباو

تخفيض قيمة نجم برشلونة لتسويقه أخر الموسم

ترشيحاتنا

حكم طلب الزوجة الطلاق للزواج بآخر.. شاهد تعليق أمين الفتوى

موسيماني لـ صدى البلد: لا يمكن المقارنة بين الأهلي والزمالك

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. قصة اعتناقها الإسلام وحقيقة ارتدادها لليهودية

بحث علمي يفجر معلومات جديدة بشأن أول ظهور لـ فيروس كورونا

بفستان مخملى.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

محمد مرجان يعلن إقامة مباراة الأهلي وصن داونز باستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

AdvertisementS

عاجل | الأهلي يعلن قائمة مواجهة الزمالك فى السوبر المصري

أخبار الرياضة ليلا.. حسام عاشور يرفض عرض فايلر.. موقف محمد صلاح في المنتخب.. الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة

موسيماني لـ صدى البلد: لا يمكن المقارنة بين الأهلي والزمالك

نجل شوبير والمغضوب عليه | لاعبان فقط خارج حسابات الأهلى فى موقعة الزمالك

ماذا يحدث فى المقاصة.. استبعاد 4 نجوم وظهور جديد لــ حارس الأهلي أمام الطلائع

وقت إضافى أم ركلات ترجيح.. اِعرف تفاصيل مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

الخاسر الوحيد من فوز الزمالك بالسوبر الأفريقى

الزمالك يكشف حقيقة اختفاء تذاكر مباراة السوبر المصري بالإمارات

هل يعترض الأهلى على اختيار بكارى جاساما لمباراة صن داونز؟ .. محمد مرجان يجيب

استقبال حافل لبعثة الزمالك بـ مطار أبوظبي.. فيديو

محمد مرجان يعلن إقامة مباراة الأهلي وصن داونز باستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

مدير تعاقدات الأهلي السابق أرفض العمل في نادي الزمالك تحت أي مسمى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عظيمة الفائدة.. اكتشاف فوائد هائلة لـ الزائدة الدودية

بالريش ومجوهرات فخمة.. بلقيس تستعرض أناقتها في الكويت

معارك إحسان عبد القدوس في نادي الكتاب بالزمالك