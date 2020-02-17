تقارير إسبانية تكشف هوية مهاجم برشلونة الجديد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم، الإثنين، أن نادي برشلونة حدد هوية المهاجم الجديد، الذي يستعد البلوجرانا للتعاقد معه في الفترة المقبلة.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الدنماركي مارتين بريثويت، مهاجم ليجانيس، هو اللاعب الأقرب للانضمام إلى برشلونة، في ظل سعي النادي الكتالوني لتعويض عثمان ديمبلي، الذي يغيب لنهاية الموسم.





وأضافت أن بريثويت ترك انطباعًا جيدًا منذ وصوله إلى ليجانيس قادمًا من ميدلزبره الإنجليزي في يناير 2019 على سبيل الإعارة، مشيرة إلى أن الأمانة الفنية لبرشلونة تراه اللاعب المناسب لتعويض ديمبلي.





وتابعت أن المهاجم الدنماركي قدم أداءً مميزًا مع ليجانيس حتى قرر النادي ضمه بشكل نهائي خلال الصيف الماضي مقابل 5 ملايين يورو، وبعقد يمتد حتى صيف 2023.





ونوهت إلى أن بريثويت متعدد الأدوار داخل الملعب، حيث يلعب في مركز المهاجم الصريح بجانب قدرته على لعب دور الجناح الأيسر، ما يلبي احتياجات كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة.





وختمت أن وكلاء بريثويت هم نفس وكلاء الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، ما قد يسهل من عملية البارسا في التعاقد مع اللاعب.



