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محافظات

نائب المحافظ يتابع سير العمل بمجلس مدينة الفيوم .. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:00 م
الدكتور محمد عماد
الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، في زيارة مفاجئة اليوم، مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لمتابعة سير العمل والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الزيارة المفاجئة شملت تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجى بمجلس المدينة، لمتابعة آداء العمل بالمركز والوقوف على المعوقات التى قد تواجه آداء العمل على الوجه الأمثل، مشيرًا أن نائب المحافظ قد ناقش الموظفين حول عدد من المطالب واستمع لشرح حول آليات آداء العمل، موجهًا بحسن التعامل مع المواطنين المترددين على المركز، وإنهاء الخدمات المقدمة لهم فى أسرع وقت ممكن.

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 وأضاف أن الزيارة قد شملت أيضًا تفقد سير العمل بالإدارة الهندسية، وإدارة الجبانات، وإدارة المساكن، وتم خلالها فتح حوار مع الموظفين للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، كما تفقد نائب المحافظ، صالة المسرح، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لاستغلاله الفترة القادمة.

ولفت "التوني" أن تلك الزيارة تأتى فى إطار سلسلة من الجولات الميدانية المفاجئة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


نائب المحافظ يتابع سير العمل بمجلس مدينة الفيوم .. صور
نائب المحافظ يتابع سير العمل بمجلس مدينة الفيوم .. صور
نائب المحافظ يتابع سير العمل بمجلس مدينة الفيوم .. صور
نائب المحافظ يتابع سير العمل بمجلس مدينة الفيوم .. صور
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