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تعليم

وكيل مديرية التعليم بالقليوبية يتفقد مدارس 30 يونيو ويكرم موظفا لتفانيه فى عمله

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:03 م
تعليم القليوبية
تعليم القليوبية
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إبراهيم الهوارى

أكد عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أهمية تعزيز القيم الوطنية وبث روح الولاء والانتماء للوطن داخل نفوس الطلاب.


ووجه سلامة خلال جولته التفقدية لعدد من مدارس مجموعة 30 يونيو وبعض المدارس الابتدائية ببنها ومنها مدرسة الفتح ومدرسة بنها الحديثة ومدرسة طه حسين الابتدائية بتفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من نزلات البرد وأمراض الشتاء وتفعيل إجراءات السلامة والأمن.


وأكد على الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى وإعداد الجدول المدرسى وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس والإلتزام بتطبيق لائحة الانضباط  المدرسى والالتزام بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى، والتأكيد على غرس قيم الولاء والمواطنة والانتماء الوطنى، وكذلك التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول بمرحلة التعليم الأساسى والتسجيل الألكترونى للغياب بالمرحلة الثانوية .


وشدد على حظر استخدام العقاب البدنى وحظر تحصيل أى مبالغ مالية من الطلاب وأولياء الأمور تحت أى مسمى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وايضا متابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية والالتزام بخطة الإشراف اليومى وإحكام غلق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسى والتأكد من هوية الزائرين المترددين على المدرسة.


من ناحية أخرى كرم وكيل مديرية التربية والتعليم محمود كمال العضو الإداري بإدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية تقديرا لدوره الإيجابي خلال العمل وجهوده المبذولة لتنفيذ المهام المسندة إليه من رؤسائه فى العمل.

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