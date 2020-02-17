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فن

مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يتغزل.. شاهد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:44 م
مى سليم
مى سليم
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة مى سليم، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت مى سليم بالصورة بإطلالة جذابة وهي نائمة على سرير  مع ضع ميكب خفيف علي وجهها مناسب لبشرتها لابراز انوثتها. 

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين " قمررر والله" و " منورة يا أحلى فنانة" و"جميلة الجميلات" و " ماشاء الله عليكي قمر". 


يذكر ان آخر أعمال الفنانة مي سليم، مسلسل  "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشاركها في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد ، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.
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