AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عبير صبري تهاجم قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:32 م
عبير صبري
عبير صبري
Advertisements
شيرى نبيل
نشرت الفنانة عبير صبري، تعليقا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تهاجم فيه قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، بمنع مطربى المهرجانات من الغناء.

وكتبت عبير صبري، "صباح الخير .. انا مشغولة اليومين دول بس متابعة مشكلة اغاني المهرجانات واغاني محمد رمضان وشاكوش وانه تم وقفهم .. انا مش موافقة علي قرار منعهم ولا وقفهم .. وبدون شرح وتحليل اجتماعي واخلاقي وديني وغيره ...الخ .. لاني مش فاضيه دلوقتي". 

وأضافت عبير صبرى "حبييت بس اسجل اعجابي باغانى المهرجانات واللي بيغنوها وهما مش مسؤولين بالمناسبه عن مشاكل حد".

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت منع مطربى المهرجانات من الغناء، بناءً على قرار الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنع نهائي ولا رجعة فيه.. هاني شاكر يتحدى مطربي المهرجانات.. شاهد

اليوتيوب مش نجاح.. هاني شاكر يطالب بمنع ظهور مطربي المهرجانات

عندنا بيوت مفتوحة.. عمر كمال: دي أول غلطة ليا أنا وشاكوش.. فيديو

من الاستاد إلى الوقف.. القصة الكاملة لعمل هاني شاكر "بلوك" لـ مطربي المهرجانات

حسن شاكوش: عاوز أعرف سبب منعي من الغناء

مدحت العدل يعلق على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

ترشيحاتنا

السوبر المصري.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

بن شرقي في استقبال فريق الزمالك بدولة الإمارات.. شاهد

مشهد مؤثر.. قرد رضيع يحاول إيقاظ أمه من الموت بعد تعرضها للصعق

بنتصل بأرقام عشوائية.. خمسيني ينظم حفلات جنس جماعى لزوجته وزوجة ابنه في شبرا الخيمة.. والساعة بـ 5 آلاف جنيه

موسيماني لـ صدى البلد: لا يمكن المقارنة بين الأهلي والزمالك

قرار هاني شاكر يصل إلى السعودية ويحدث ضجة.. وشاعر خليجي يرد عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور

ظهور نادر.. رصد الريسو دولفين في الغردقة .. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز