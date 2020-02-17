عبير صبري تهاجم قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

نشرت الفنانة عبير صبري، تعليقا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تهاجم فيه قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، بمنع مطربى المهرجانات من الغناء.





وكتبت عبير صبري، "صباح الخير .. انا مشغولة اليومين دول بس متابعة مشكلة اغاني المهرجانات واغاني محمد رمضان وشاكوش وانه تم وقفهم .. انا مش موافقة علي قرار منعهم ولا وقفهم .. وبدون شرح وتحليل اجتماعي واخلاقي وديني وغيره ...الخ .. لاني مش فاضيه دلوقتي".





وأضافت عبير صبرى " حبييت بس اسجل اعجابي باغانى المهرجانات واللي بيغنوها وهما مش مسؤولين بالمناسبه عن مشاكل حد".





كانت نقابة المهن الموسيقية قررت منع مطربى المهرجانات من الغناء، بناءً على قرار الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين.