سكان حدائق أكتوبر يطالبون بزيادة عدد المواصلات العامة بالمنطقة

استغاث المواطن صفوت مصطفى ، من سكان منطقة 247 عمارة بحدائق أكتوبر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قلة عدد المواصلات.





وقال فى رسالته: نحن سكان حدائق أكتوبر مناطق دهشور و 247 عمارة والمنطقة الخامسة وابنى بيتك ومنطقة ٢٦٦عمارة، وباقى أماكن حدائق أكتوبر، نعانى وبشدة من أزمة المواصلات وعدم تواجد الأتوبيسات إلا كل ساعتين، وبالتالى يحدث ازدحام شديد على الوسيلة الوحيدة لنقل الركاب، وخاصة بعد الساعة الرابعة عصرا، ولذا يرجى من السادة المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة حدائق اكتوبر بتوفير عدد أكبر من وسائل النقل نظرا للتزاحم الشديد .





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