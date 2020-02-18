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بين الناس

سكان حدائق أكتوبر يطالبون بزيادة عدد المواصلات العامة بالمنطقة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن صفوت مصطفى ، من سكان منطقة 247 عمارة بحدائق أكتوبر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قلة عدد المواصلات.

وقال فى رسالته: نحن سكان حدائق أكتوبر مناطق دهشور و 247 عمارة والمنطقة الخامسة وابنى بيتك ومنطقة ٢٦٦عمارة، وباقى أماكن حدائق أكتوبر، نعانى وبشدة من أزمة المواصلات وعدم تواجد الأتوبيسات إلا كل ساعتين، وبالتالى يحدث ازدحام شديد على الوسيلة الوحيدة لنقل الركاب، وخاصة بعد الساعة الرابعة عصرا، ولذا يرجى من السادة المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة حدائق اكتوبر بتوفير عدد أكبر من وسائل النقل نظرا للتزاحم  الشديد .

 للتواصل مع الشاكى : 01091595941  ‬‬

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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