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رياضة

مفاجأة.. فايلر طلب من مسؤلي الأهلي تأجيل قمة الدوري المصري .. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:24 م
فايلر
فايلر
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محمد رشاد
أكد أحمد حسن عميد لاعبي العالم وقائد منتخب مصر السابق، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي طلب من مسئولي النادي الأهلي تأجيل مباراة القمة المقرر لها 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الجولة الـ 4 للدوري.
 
وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية، أن اتحاد الكرة عليه تأجيل المباراة خاصة ان الفريقين سيتقابلان قبل مباراة الدوري بـ 4 أيام وهو أمر صعب خاصة أن هناك رحلة سفر للفريقين بين المباراتين، حيث ستقام مباراة السوبر يوم الخميس المقبل في أبو ظبي بين الأهلي والزمالك أيضا.
 
ووافقت الجهات الأمنية علي إقامة مباراة قمة الأهلي والزمالك في استاد القاهرة والمقرر اقامتها يوم 24 فبراير الجاري، وتلقت إدارة الأهلي والزمالك خطابات رسمية تؤكد إقامة المباراة علي استاد القاهرة بدون حضور جماهيري.
 
وكان اتحاد الكرة أعلن أنه تسلم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى، يوم 24 فبراير الجارى باستاد القاهرة، وشهدت الساعات الماضية جدلا حول إقامة المباراة بداعى عدم وصول الموافقات الأمنية، إلا أن الأمن حسم الجدل وسلم اتحاد الكرة الموافقة الرسمية خلال الساعات الماضية.
 
وخاطب اتحاد الكرة رسميًا ناديى الأهلى والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدورى الممتاز وذلك يوم 24 فبراير الجارى فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.




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