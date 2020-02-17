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خالد مجاهد: الجهات المعنية تكاتفت وتلاحمت للحفاظ على أبنائنا العائدين من الصين ..فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:57 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الصين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن اليوم كان هناك تتويج لملحمة وطنية حدثت بين أطراف كثيرة ومنها الفرق الطبية المشاركة وطاقم الطائرة وفرق إدارية وضباط مصلحة الجوازات وضباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة.

وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن جميع الجهات المعنية تكاتفت وتلاحمت للحفاظ على أبنائنا كما أن العائدين من الصين ظلوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما لحين التأكد من سلامتهم.

وأوضح خالد مجاهد، أن المدة مرت على خير دون ظهور أى إصابة بينهم كما أن حالتهم الصحية جميعا مستقرة.

وتابع خالد مجاهد، أن وزيرة الصحة كانت في استقبالهم كما أنها وضعت خطة لتوصيلهم إلى منازلهم وقامت الوزيرة بالتقاط بعض الصور معهم وتوزيع الهدايا على الأطفال المتواجدين.


واستكمل خالد مجاهد ، أن العائدين من الحجر الصحي توجهو برسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه الشديد على عودتهم سالمين إلى أرض الوطن  .
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