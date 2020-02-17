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محافظات

مصر لا تنسى أبناءها.. انتهاء الحجر الصحي في مطروح بزيارة وزيرة الصحة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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ايمن محمود
مصر لا تنسى أبناءها.. كلمة علي لسان جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية، الذين تدخلت الدولة لإنقاذهم من مرض كورونا المنتشر بالصين، والذي هدد حياتهم.

فأقامت لهم  وزارة الصحة حجرا صحيا بأحد الفنادق، بالإضافة إلى تحويل مستشفى النجيلة لحجر صحي ليتم متابعة حالتهم الصحية لمدة أسبوعين، وبعد انتهاء الحجر الصحي سادت حالة من السعادة والفرحة بين المصريين العائدين من ووهان لعودتهم إلى منازلهم. 

و تم تشغيل الأغاني الوطنية وقام المصريون العائدون من ووهان والأطقم الطبية التي كانت تتابع حالتهم  بترديد   تحيا مصر  وهم رافعين ، أعلام مصر احتفالًا بمغادرة الحجر الصحي .

وقد كان في وداعاهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التي أكدت أنه لا توجد اي مشكلة في مخالطة  العائدين من الحجر الصحي  لاهاليهم بعد عودتهم لمنازلهم.

وأشارت ، أنه تم الاطمئنان على أبناء الوطن وفحص جميع المتواجدين في المعسكر والتأكد الكامل من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس الكورونا، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية في التعامل مع العائدين والفريق الطبي المشرف على معسكر الحجر الصحي بفندق مرسى مطروح، وتم عمل ملفات صحية إلكترونية بها كافة الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر على أن يتم متابعتهم صحيا وتوفير الرعاية والكشف المستدام.

وأعلنت زايدإقامة جدارية تذكارية تخليدًا لأسماء الفرق الطبية وطاقم العمل والتمريض، وطاقم الطائرة، المشاركون في عملية الحجر الصحي للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.

كما اعلنت وزيرة الصحة انه سيتم إعادة المكان الفندقي الذي كانوا يقيمون فيه إلى ماكان عليه بعد مغادرتهم وبعد انتهاء فترة الملاحظة المصريين العائدين من الصين.

كما قامت الوزيرة  بتوزيع الهدايا على الأطفال من أبناء الجالية المصرية  احتفالا بانتهاء الحجر الصحي.

من ناحية اخري وقبل انطلاق  أتوبيسات نقل المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية  إلى القاهرة والإسكندرية .

أكدت ايمان ع.ب 32 سنة احد السيدات العاءدات من  الحجر الصحي  انها تتقدم بالشكر  للرئيس السيسي علي ادوره التوجية باعادتنا لوطننا مصر وانقاذنا من الموت بالصين.

وأضافت أن وزارة الصحة ومحافظة مطروح قد قاموا بدور كبير في تقديم كافة اوجة الدعم لنا  طوال فترة  الحجر  الصحي .

كما اعرب عمرو.م. ع عن سعادته لانتهاء فترة الحجر  الصحي  وعودتهم مرة اخري لأهاليهم   لافتين انها فترة عصيبة لهم.

وأضاف  أن المعاملة التي تلقهوا بمطروح توكد ارتفاع  الخدمات الصحية بمصر .
مصر لا تنسى أبناءها.. انتهاء الحجر الصحي في مطروح بزيارة وزيرة الصحة
مصر لا تنسى أبناءها.. انتهاء الحجر الصحي في مطروح بزيارة وزيرة الصحة
مصر لا تنسى أبناءها.. انتهاء الحجر الصحي في مطروح بزيارة وزيرة الصحة
مصر لا تنسى أبناءها.. انتهاء الحجر الصحي في مطروح بزيارة وزيرة الصحة
مصر لا تنسى أبناءها.. انتهاء الحجر الصحي في مطروح بزيارة وزيرة الصحة
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