رانيا يوسف تكشف أسباب فشل فيلمها دماغ شيطان .. فيديو

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أسباب فشل أحدث أعمالها السينمائية فيلم "دماغ شيطان" الذي تم رفعه من السينما في مصر، وذلك من خلال لقائها في برنامج “the insider”.





وقالت رانيا يوسف المنتج هو من قام بعمل مونتاج الفيلم وتم تصويره في 12 يوما فقط لذلك لم يأخذ حقه والفيلم تم عرضه في ثلاثة دور عرض، مضيفة: انا اول مرة اشوف حد بيعمل فيلم عشان يعرضه في ثلاثة دور عرض طب انت بتعمله ليه".





فيلم "دماغ شيطان" من بطولة باسم سمرة و رانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني.





ويضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف منهم مي فخري، وأشرف طلبة، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج كل من أيمن وأحمد عبد الباسط.





وتدور أحداث الفيلم حول تعرض أسرة لحادث كبير نري كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.



