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فن

إسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع أبطال مسلسل حديث الصباح والمساء.. شاهد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:58 م
اسعاد يونس
اسعاد يونس
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قسم الفن
نشرت الفنانة ومقدمة برنامج "صاحبة السعادة" إسعاد يونس مجموعة صور برفقة ابطال مسلسل "حديث الصباح والمساء" على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram.

وعلقت إسعاد يونس على الصورة قائلة:حلقة عن ذكريات مسلسل حديث الصباح والمساء الليلة الساعة 11 مساء على دي ام سي.. انتظرونا.

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة إسعاد يونس في فيديو كليب "سقف" للفنان رامي جمال من البوم "انا لوحدي" الذي تم طرحه منذ أيام.

يذكر ان الفنانة إسعاد يونس تقدم الآن الموسم الثالث من برنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع علي قناة “dmc .
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