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مرأة

بالأسود الساحر.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة من باريس.. شاهد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:04 م
الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين
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آية التيجي
شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وقامت بالتقاط الصورة مع أصدقائها الفنانات يسرا، وليلي علوي، وكندة علوش، من افتتاح مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية.

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: من افتتاح مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية مع الأصدقاء الغالين #ليلي_علوي #يسرا #كنده_علوش ووزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانج من معهد العالم العربي #باريس #يسرا #ليلي_علوي #جاك_لانج.

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وظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان باللون الأسود القصير، بأكمام طويلة، وعليه ورود على كامل الفستان، وهو ما أبرز من أنوثتها، واناقتها.

وتركت الهام شاهين شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة، حيث قامت بتصفيفة على طريقة الويفي، فيما أكملت إطلالتها ببعض المكياج، حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي اينر، مع اختيار أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

وأكملت إلهام شاهين ببعض الاكسسورات الناعمة، حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي، وقلادة بنفس اللون والشكل، مع اختيار بعض الخواتم الأنيقة.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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