جنازة نادية لطفى.. انهيار الهام شاهين ودلال عبد العزيز.. سر غياب يسرا عن تشييع الجثمان .. ودفنها بجوار رفيقة دربها

بكاء الهام شاهين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده يحضرن تشييع جثمان الفنانة نادية لطفي

سر غياب يسرا عن الجنازة





شهدت جنازة الفنانة نادية لطفى عدة مشاهد لعل من ابرزها غياب بعض النجوم الذين كانوا مقربين لها كما شهدت حالة من التنظيم الى حد كبير فضلا عن بكاء عدد من النجمات اللاتى حرصن على التواجد لتوديعها.









شهدت جنازة الفنانة نادية لطفى حضور عدد من النجوم الذين حرصوا على وداع الفنانة الراحلة التى وافتها المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض داخل جدران مستشفى القوات المسلحة.





ودع الفنانون موناليزا السينما المصرية نادية لطفى إلى مثواها الأخير وحرصوا على الذهاب إلى مقابر الأسرة فى مدينة 6 أكتوبر .