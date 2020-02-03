AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يسرا تحتفل بتكريمها من إيرلندا والجمهور يعلق.. شاهد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:17 ص
يسرا
يسرا
Advertisements
مصطفى كرم
احتفلت الفنانة يسرا بتكريمها من السفارة الإيرلندية بمصر على أعمالها خلال الفترة الماضية.

ونشرت يسرا مجموعة من الصور اثناء تكريمها من سفير أيرلندا بمصر  وعلقت على الصور قائلة "سكرت سفير ايرلندا لدى مصر جائزة بريغيد الإنجاز مدي الحياة انا سعيده لاستلام الجائزة من ايرلندا".

وحازت الصورة على ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين " الف مبروووووك" و" فنانه وتستحق اكتر من كده" و "مبرررروك يا ملكه" و "ما شاء الله عليكي جميلة السينما في كل الأزمان ".

ومن المقرر أن تشارك يسرا في بطولة مسلسل "قارئة الفنجان" من إخراج سامح عبد العزيز، و تأليف أحمد عادل، وسوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيله خلال الفترة القليلة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير طعيمة يحتفل بحصوله على أفضل شاعر وسيناريست لعام 2019.. شاهد

لطيفة تشارك جمهورها بتكريمها كأفضل مطربة لعام 2019.. شاهد

إلهام شاهين تحتفل بتكريمها من مهرجان قنوات النيل الفضائية المتخصصة.. شاهد

حازم إمام يفوز بجائزة أفضل إعلامي رياضي لعام 2019.. شاهد

أول تعليق من زوج مي عمر بعد حصوله على جائزة أفضل مخرج سينمائي لهذا العام

نسرين طافش تحتفل بتكريمها في مؤتمر التميز والجود على طريقتها الخاصة

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أم كلثوم.. حقيقة تورطها في قتل أسمهان

تعليق جديد من ترامب على تفشي فيروس كورونا في الصين

عمر ربيع ياسين: اعتماد نتيجة مباراة الأهلي والهلال وصعود بطل مصر وصيفا وعقوبات رادعة على بطل السودان

كورونا يواصل اجتياح العالم وسطوع أمل مع ظهور أول علاج.. الصحية العالمية: ننسق مع مصر

اللواء مدحت قريطم يكشف السبب في وفاة خالد بشارة رئيس أوراسكوم.. فيديو

فوائد سماع القرآن الكريم يوميا.. 6 هدايا ربانية تجعلك تفوز برضا الله ورحمته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو ومن غير خصم.. سعر صادم لـ فستان أحلام

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه