يسرا تحتفل بتكريمها من إيرلندا والجمهور يعلق.. شاهد





ونشرت يسرا مجموعة من الصور اثناء تكريمها من سفير أيرلندا بمصر وعلقت على الصور قائلة "سكرت سفير ايرلندا لدى مصر جائزة بريغيد الإنجاز مدي الحياة انا سعيده لاستلام الجائزة من ايرلندا".





وحازت الصورة على ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين " الف مبروووووك" و" فنانه وتستحق اكتر من كده" و "مبرررروك يا ملكه" و "ما شاء الله عليكي جميلة السينما في كل الأزمان ".





ومن المقرر أن تشارك يسرا في بطولة مسلسل "قارئة الفنجان" من إخراج سامح عبد العزيز، و تأليف أحمد عادل، وسوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيله خلال الفترة القليلة المقبلة.