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فن

بالأبيض.. يسرا تتألق والجمهور يتغزل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:35 ص
يسرا
يسرا
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة يسرا، جمهورها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعة من الصور لها، من زيارتها لمعرض الكتاب.

وظهرت يسرا بإطلالة مميزة بارتدائها بلوفر أبيض مع وضع ميكب خفيف على وجهها مناسب لبشرتها.

وعلقت يسرا علي الصور: " إطلالة اليوم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب" وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين: "قمر ما شاء الله" و " بسم الله ماشاء الله عليكي" و "منور يا فنانة" و "ايه الجمال ده".

ومن المقرر أن تشارك يسرا في بطولة مسلسل "قارئة الفنجان" من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيله خلال الفترة القليلة المقبلة.
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