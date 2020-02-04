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فن

شاهد.. يسرا تبكي رحيل نادية لطفي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:15 م
نادية لطفي
نادية لطفي
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انجي ايهاب
نشرت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة للراحلة نادية لطفي.


وكتبت على الصورة قائلة: "فقدنا قامة عظيمة عزيزة جدا على قلبي قامة من قامات زمن السينما العربية الجميل ومن أقرب الناس لي، تركتي بصمة في حياتي وفي حياة كل من عرفك".

وتابعت: "حبيبتي الفنانة القديرة نادية لطفي لكِ كتير وخالص الدعاء من كل قلبي وإنا لله وإنا إليه راجعون".


كانت تعرضت الفنانة نادية لطفى إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة. 

وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير مما دفع الأطباء نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي.

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