بفستان أسود أنيق .. إلهام شاهين تتألق فى حفل زفاف غادة رجب

شاركت الفنانة القديرة إلهام شاهين متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها حفل زفاف الفنانة غادة رجب.



ظهرت إلهام شاهين فى الصور بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام شفافة مصنوعة من قماش الشيفون، واتسم فستان إلهام شاهين ببعض النقوشات البسيطة.



وانتعلت إلها شاهين حذاء أنيقا ذا كعب عالى، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات و الإكسسوارات البسيطة.



واعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمالها.





