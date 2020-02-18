مسئول بالإنتاج الحربي: مصر دولة سلام وتحافظ عليه.. فيديو

قال المهندس محمد شيرين المشرف العام على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن أهمية المشروعات التى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بافتتاحها يأتي من أن مصر دولة سلام وتحافظ على السلام.





وأضاف محمد شيرين، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج مساء دى إم سي تقديم الإعلامية ايمان الحصري، أن مصر تمتلك القوة التي تجعلها الحفاظ على أمنها وسلامتها.





وأشار محمد شيرين، إلى أن الهدف من مشروعات امس أيضا هو توفير الذخائر التي تحتاجها القوات المسلحة المصرية، وأكد أن شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة تطور من إنتاجها وتقوم بعمل مصانع مختلفة ومميزة.





ولفت إلى أن، مصر تنتج ذخائر الأسلحة الصغيرة و المتوسطة و الصغيرة، ومصر تمتلك مصنع لإنتاج الرشاش والبنادق الآلية والمسدسات.





وأضاف أن مصانع الانتاج الحربي تستطيع إنتاج بعض الأسلحة، والرئيس السيسي اليوم شاهد خطوات الانتاج لـ الإنتاج الحربي.