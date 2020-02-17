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اقتصاد

طارق فايد: ارتفاع ودائع بنك القاهرة لـ 151 مليار جنيه في نهاية 2019

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:29 م
بنك القاهرة
بنك القاهرة
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محمد يحيى

أعلن طارق فايد، رئيس بنك القاهرة الحكومي، عن ارتفاع ودائع البنك بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في ديسمبر2019 إلى 151 مليار جنيه بزيادة قدرها  20 مليار جنيه وبمعدل نمو 15% مقارنة بعام 2018.


وقال " فايد" في تصريحات له خلال عرض مؤشرات الأداء المالي للبنك عن العام السابق؛ إن صافي الدخل من العائد حقق زيادة وصلت إلي 29% مقارنة بعام 2018 مسجلا 8.3 مليار جنيه بنهاية عام 2019، حيث انعكس علي زيادة نسبة صافي الدخل من العائد(NIM)  لتصل إلي 5.2% في المتوسط في عام 2019 مقارنة بـ 4.7% في عام 2018، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 36% ليصل إلي 1.5 مليار جنيه.


أوضح أن تحسن المؤشرات السابقة عززت نسب الربحية، ليصل متوسط معدل العائد على الأصول (ROAA) 2.3% مقارنة بـ 1.6% في  عام 2018  وبلغ متوسط  العائد على حقوق المساهمين(ROAE) 31%مقارنة بـ 22.4% في عام 2018

.

وأشار "فايد" إلى أن العام الماضي يعد بمثابة نقطة تحول جذرية في مسيرة البنك على كافة مستويات العمل.


وقال إن النتائج المالية المتميزة التي حققها "بنك القاهرة" هي انطلاقة لأداء غير تقليدي على مستوى جميع القطاعات مما يدفعنا دومًا نحو الاستمرار في تطبيق رؤى وسياسات التطوير التي ينتهجها البنك منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مهام عمله، مشيدًا بجهود العاملين ودورهم الفعال في تحقيق تلك النتائج القياسية.

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